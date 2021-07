Peg Parneviks kärleksbesked

Foto: Jerker Ivarsson

Ingen kan väl ha missat alla skriverier under våren om Filip Lamprecht och Peg Parneviks relation! För ungefär en månad sedan kom beskedet att paret har gjort slut efter många lyckliga år tillsammans, men sedan dess har det faktiskt hänt en hel del!

I sin podcast Pillowtalk har Peg Parnevik pratat om att det finns en ny kärlek i hennes liv, men att alla inte har uppskattat hur snabbt hon gått vidare. Peg berättade bland annat att tusentals personer avföljde henne när hon la ut en pussbild på sig själv och den nya kärleken, och att det var väldigt skevt att främlingar hade åsikter eftersom de inte vet vad som egentligen hände.

I det senaste avsnittet av Pillowtalk pratar Peg och Penny om konceptet ”twin flame”, vilket bäst kan beskrivas som en slags tvillingsjäl! I avsnittet säger Peg följande.

”We can go on and on, jag kommer inte give too much away, jag skulle kunna prata om vem jag tror är min twin flame, men I won’t, för att ni vill inte höra det ändå. Eller…? Nej. Nej, I’ll leave it like that. Jag tror att jag har träffat min twin flame faktiskt.”

Det känns verkligen hoppfullt och positivt att Peg har träffat sin tvillingsjäl! Det vanligaste folk säger när man träffar någon ny efter en längre relation är att det bara är en så kallad ”rebound” och en tillfällig fling utan krav, men om jag tolkar Pegs kryptiska uttalande rätt så är det här något helt annat.

Häromveckan berättade Peg att hon är ”klar med att förklara” och att hon inte längre kommer bjuda på lika mycket information om sitt privatliv. Det är därmed oklart när det kommer komma mer information om den nya kärleken, så i dagsläget får vi nöja oss med beskedet att han troligtvis är hennes tvillingsjäl. Amor har skjutit sina pilar i kändis-Sverige ännu en gång, och fortsättning kommer med största sannolikhet att följa!