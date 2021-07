Peg Parnevik är klar med att förklara

Foto: Jerker Ivarsson

Förra veckan rapporterade jag om ilskan efter Peg Parneviks kyssbild. Peg la ut en bild på Instagram story där hon och en kille kysstes, vilket ledde till att tusentals personer avföljde henne.

I sin pod Pillowtalk sa Peg att följarna faktiskt inte har någon aning om vad som egentligen hände mellan henne och Filip Lamprecht, och att det uppstått en skev situation nu när främlingar påstår att hon har gått vidare för snabbt.

I senaste avsnittet av Pillowtalk delar Peg med sig av en ny insikt, och meddelar att hon är trött på att behöva förklara sig hela tiden.

”Jag är bara klar med att försöka förklara mig själv hela tiden. Och bara svara på saker, alla måste inte veta allt. I don’t care. Jag måste inte säga när jag ska ta ledigt, om jag ska åka och göra det här, eller om jag jobbar mycket, eller inte, eller om jag är kär eller inte, eller om jag och Filip pratar eller inte. Like, I have nothing. Om jag vill säga så kommer jag säga, men jag känner inget behov av att ständigt förklara och försvara mig själv.”

Här har Peg naturligtvis rätt. Man har aldrig någon skyldighet att berätta för främlingar vad man ska göra, oavsett om man är känd eller inte! För Peg är situationen lite speciell i och med att hon har en podcast som handlar om kärlek och tjejsnack tillsammans med sin syster Penny, vilket jag också tror är anledningen till att vissa anser sig vara berättigade till information om hennes liv.

Det är oerhört generöst och modigt att prata om sig själv och sina känslor i en stor podd vecka efter vecka, men det innebär också att många kommer inbilla sig att de känner Peg och Penny personligen. Även om Peg bara delar med sig när hon vill så kommer folk att försöka sätta ihop olika pusselbitar för att bilda sin egen sanning, och det är där som missförstånden börjar gro.

Om man vill undvika spekulationer så är det bäst att inte säga någonting alls om sig själv, men då blir det svårt att vara kändis och influencer. Peg är iallafall klar med att förklara, och det tycker jag är bra!