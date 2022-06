Pernilla Wahlgren flyttar in i Biancas lägenhet

Jag har tidigare rapporterat om alla turer fram och tillbaka med Bianca Ingrossos nya lägenhet! Planen från början var att göra en mindre renovering och bland annat byta plats på köket, men i maj så berättade Bianca att det kommer dröja ett helt år innan alla renoveringar är klara.

Häromveckan fick Bianca tillträde till paradvåningen, men under gårdagen avslöjades det att hon själv inte kommer bli den första att flytta in i lägenheten. Det blir nämligen Pernilla Wahlgren som flyttar in istället!

Pernilla Wahlgren är i skrivande stund bostadslös, eftersom hon lämnat ifrån sig sitt gamla hus innan hennes nya var färdigbyggt. Under våren har Pernilla bott på hotell, men nu har hon checkat in i Biancas lägenhet som står tom eftersom renoveringen inte börjar förrän i höst. Biancas bror Oliver ansluter också, eftersom hans lägenhet också renoveras.

Det här innebär att mer eller mindre hela familjen Wahlgren kommer att bo i Biancas lägenhet i sommar. Alla förutom Bianca själv!

På Instagram story under gårdagen kunde man se hur Wahlgrens värld-teamet var på plats och filmade när Pernilla flyttade in. Som alla redan vet så har Bianca lämnat Wahlgrens värld som huvudprofil, men genom att Pernilla nu flyttar in i hennes lägenhet kan man säga att hon fortfarande är med på ett hörn i programmet. Nu när Bianca inte själv ska vara med i programmet får hennes lägenhet göra jobbet istället!

En sak är iallafall säker, och det är att Pernilla, Theo och Oliver inte kommer behöva trängas i sommar. Lägenheten är på 300 kvadrat, vilket innebär att varje person har 100 kvadratmeter var till sitt förfogande!