Jenny Strömstedts uppmaning till kronprinsessparet

Foto: Gabriel Liljevall/TV4

I måndags var det premiär för Tillsammans med Strömstedts på TV4! Jag rapporterade om årets medverkande par häromveckan, och konstaterade att det var ovanligt många före detta politiker som ställer upp i år. Stefan Löfven, Anders Borg, och Jan Björklund medverkar tillsammans med sina fruar, och verkar uppenbarligen trivas med att vara med på tv utan att behöva ställas mot väggen.

I samband med premiärprogrammet gästade Niklas och Jenny Strömstedt Nyhetsmorgon för att prata om den nya säsongen, och fick frågan om de har något drömpar som de skulle vilja ha med i programmet. På den frågan svarade Jenny följande.

”– Om kronprinsessan Victoria och prins Daniel tittar just nu så är vi intresserade. Vi kan lägga upp det precis hur ni vill!”

Ingen kan väl ha missat den senaste tidens ryktesspridning kring Victorias och Daniels relation, som ledde till att kungahuset gick ut på Instagram och dementerade alla rykten om svek och förestående skilsmässa.

Många blev förvånade när kungahuset dementerade rykten på Instagram om Victoria och Daniel. En kunglig medverkan i Tillsammans med Strömstedts skulle troligtvis också få många att höja på ögonbrynen, men med tanke på att kungahuset numera dementerar rykten på Instagram så är det kanske inte helt orealistiskt att testa nya kommunikationsvägar.

Tillsammans med Strömstedts är trots allt Sveriges främsta parprogram (mest på grund av bristande konkurrens), så om man vill visa upp en enad front så är det ett perfekt forum. Risken är kanske att vissa skulle avfärda det som desperat PR-trick, och att det hade gjort mer skada än nytta.

Spontant så tror jag tyvärr att det blir svårt att locka kronprinsessparet till en medverkan i programmet. Det sista de vill just nu är troligtvis att prata med journalister om sin relation, men med det sagt så har de visat upp sin kärlek på tv förr. Deras bröllop sändes trots allt på tv, och det finns faktiskt exempel på andra medlemmar av kungafamiljen som gästat underhållningsprogram. Chris och Madeleine gästade till exempel Skavlan under uppmärksammade former 2015!

Kungligheter i underhållningsprogram är nog inte lika avlägset som det kändes för några år sedan, men det återstår att se om det blir någon kunglig medverkan i Tillsammans med Strömstedts! Min spontana gissning är som sagt nej!