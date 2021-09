Peg och Penny Parnevik slutar podda

Foto: Claudio Bresciani, TT

Släpp allt du har, en av Sveriges största poddar går i graven! Pillowtalk, med Peg och Penny Parnevik, kommer inom kort att släppa sitt sista avsnitt någonsin. I det senaste avsnittet av podden droppar Peg och Penny chockbeskedet.

”Vi har blivit mognare, vi har gått igenom väldigt mycket personlig utveckling, vi är i en helt annan fas av våra liv som är lite mer stabilt och grounded och bara lugnt. Och jag tror därför blir det så svårt att behöva prata om väldigt privata saker, svara på rykten och svara på… ja men ändå liksom keep it up to date och hålla det relevant och prata om dejtinglivet.”

I somras så meddelade Peg att hon var ”klar med att förklara” och att hon var trött på att ständigt få frågor om sitt privatliv och behöva stå till svars för främlingar på internet. Våren 2021 var onekligen speciell eftersom det var så mycket skriverier om Pegs pojkvän Filip Lamprecht i Let’s Dance, och jag vet inte om det blev särskilt mycket bättre av att prata om det i podden. Många gånger kändes det som att bensin hälldes på elden, och att folk började prata och spekulera ännu mer. Penny konstaterar följande:

”Pillowtalk är över. Vad Pillowtalk är, det passar inte in i våra liv längre.”

När podden startade så bodde både Peg och Penny i USA och gick på college, och det framstod som harmlöst och avslappnat att prata om tonårsproblem och amerikanska killar till svenska lyssnare. Peg och Penny hade såklart ett visst kändisskap från Parneviks, men var knappast influencers på samma sätt som idag. Idag har både Peg och Penny en starkare anknytning till Sverige och hundratusentals följare på Instagram, och det är kanske inte så konstigt att de inte vill prata om samma saker som när de var tonåringar.

Senare i podcasten säger Peg lite överraskande att hon egentligen inte vill sluta podda, men att Penny inte delat hennes entusiasm för att fortsätta. Spontant trodde jag att det skulle vara Peg som ville sluta efter alla skriverier, men båda två verkar iallafall vara överens om att det nuvarande formatet inte fungerar.

Det är oklart när det sista avsnittet kommer, men det är aldrig för sent för en återförening. Det är heller aldrig för tidigt för en återförening, vilket vi fick se 2018 när Hannah och Amanda la ner Fredagspodden och gjorde comeback hela två månader senare!