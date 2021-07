Laila Bagges tuffa period

Foto: Mickan Palmqvist

Tidigare i somras rapporterade jag om Nents nya storsatsning ”Svenska powerkvinnor”. Programmet har spelats in nu under våren och försommaren, och går ut på att vi får följa ett antal svenska kända powerkvinnor när de gör allmänt powerkvinnliga saker.

En av powerkvinnorna som vi kommer få följa i programmet är Laila Bagge. En äkta powerkvinna vet att det yttersta tecknet på power är att erkänna stunderna då man är svag, vilket Laila nu har gjort i ett inlägg på Instagram. I inlägget hyllar hon pojkvännen Korosh, och skriver bland annat följande.

”Har haft en fantastisk vecka på Gotland, och jag känner att jag just nu befinner mig i ett lyckorus över att livet är så härligt just nu! Det har varit en jobbig vår och jag har faktiskt inte mått så bra på grund av att jag har jobbat alldeles för mycket och känt att jag har varit nära att gå in i väggen. Det har varit mycket tårar och kroppen har lagt av och sagt ifrån. Men att är det någon som står stark vid min sida och lyfter mig och tar över och som får mig på fötter när det är som svårast så är det du”

Laila Bagge mår tack och lov bra igen efter en tuff vår. Det känns däremot aningen ironiskt om det är så att inspelningen av ”Svenska powerkvinnor” har satt så mycket press på deltagarna att de varit nära att gå in i väggen? Till Expressen säger Laila följande.

”– Man har bara 24 timmar på ett dygn. Jag sov kanske bara fyra timmar per natt. För att jag gick och la mig så sent för att jag släckte bränder. Både tv-inspelningen och radion gjorde att jag kom efter med annat.”

Man kan säga mycket om Laila Bagge, men man får inte glömma bort att hon faktiskt sänder morgonradio. Hon går upp mitt i natten 5 dagar i veckan, till skillnad från många andra kändisar som kan unna sig lite mer flexibilitet och sovmorgnar.

Jag ser fram emot att kolla på ”Svenska powerkvinnor”, och det ska bli intressant att se hur mycket de medverkande släpper in tittarna i sina liv. När programmet offentliggjordes så lät det mest som att vi skulle få följa med när de gick på möten och åt frukost, men förhoppningsvis så bjuder programmet på lite mer djup än så. I höst så får vi se det färdiga resultatet!