Nya, tuffa ”Vi eller aldrig”

Nu har äntligen den nya säsongen av ”Vi eller aldrig” haft premiär på SVT! Programmet där unga, krisande par reser till Malta för att se om deras relationer går att rädda eller inte! Paren får stöd och coachning, och tanken är att några veckor tillsammans med andra krisande par ska hjälpa paren att komma fram till om de ska fortsätta vara tillsammans eller göra slut.

Jag har självklart sett de två första avsnitten, och var tvungen att nypa mig i armen flera gånger för att förstå att programmet faktiskt sänds på public service. Framtoningen, klippningen och bakgrundsmusiken har mer gemensamt med Paradise Hotel än något annat SVT-program, och det enda som påminner om att man inte kollar på en kommersiell kanal är avsaknaden av reklam och produktplaceringar.

Istället för de klassiska breven i Paradise Hotel så har ”Vi eller aldrig”-paren en mystisk låda som säger åt dem vad de ska göra, och istället för parceremonier finns ”Sanningens ögonblick” där paren ska svara ja, nej eller aldrig på frågan om huruvida deras relation har en framtid eller inte. Om paret svarar ”aldrig” blir det dramatiskt, eftersom paren då omedelbart måste lämna programmet och åka hem var för sig. I verkligheten finns det ett begränsat antal flighter mellan Malta och Sverige, vilket troligtvis gör att de får åka hem tillsammans ändå!

En del saker är sig lika från den första säsongen förra året, men mycket har förändrats. Programledaren Farao Groth är borta, och har blivit ersatt med en klämkäck speakerröst. Sexolog-Louise Mazanti och den nya coachen Philip Diab (känd från Lyxfällan) får dra ett tyngre lass, och man kan lugnt säga att Philip är lite mer ”direkt” än sin företrädare Björn Hedensjö.

Om förra säsongen kändes mysig och varm så är den nya säsongen mer rakt på sak, vilket jag antar är meningen eftersom man anlitat coach-Philip. Sexolog-Louise har däremot inte förändrats sedan förra året, utan fortsätter med vulva-övningar och dansk meditation!

Paren är på plats för att få hjälp, vilket de också får men i varierande utsträckning. Enstaka sessioner där paren får privat hjälp blandas med gruppövningar som lutar åt det lite mer tramsiga hållet, där deltagarna till exempel ska dansa med varandras partners. Det är rolig tv, men det hade troligtvis varit mer värdefullt om paren fått intensiv coachning på tu man hand istället!

Två avsnitt ligger ute på SVT Play just nu, och fler kommer nästa vecka. Med tanke på vad jag sett hittills skulle jag inte bli förvånad om SVT flyger ner deltagarnas ex till stranden som en överraskning för att spela in en överraskningssäsong av ”Ex on the beach” istället.