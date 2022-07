Love Island Sverige kommer tillbaka

Det våras för dokusåpor igen, och häromveckan kom TV4 med ett nytt glädjebesked för alla som letar efter äkta kärlek. Love Island kommer tillbaka med en ny säsong! I ett inlägg på Instagram delar TV4 med sig av den glada nyheten, samtidigt som de efterlyser nya deltagare.

Tidigare säsonger av Love Island har inte direkt gått till historien som folkkära tittarsuccéer i Sverige, i den mån som folk har tittat över huvud taget. Säsongen 2018 lockade i snitt 73.000 tittare per avsnitt, vilket knappast är en succésiffra även om de flesta kollade på programmet online. Programmet har varit pausat sedan 2019, men nu är det dags för ett nytt försök!

I Storbritannien har Love Island länge varit ett av de mest populära programmen, men senast programmet gick i Sverige kändes marknaden väldigt mättad med både Paradise Hotel och Ex on the Beach. Sedan dess har det som bekant hänt en hel del med svensk reality, och det återstår att se om Love Island lyckas bättre den här gången.

En dokusåpa är aldrig bättre än sina deltagare, och det ska bli spännande att se vilket gäng TV4 lyckas hitta. Sverige är litet, och min gissning är att de eventuellt kommer behöva återanvända personer som varit med i andra program tidigare. Det återstår att se om det blir kära återseenden eller inte!

Love Island är för övrigt inte det enda kärleksprogrammet som TV4 söker deltagare till just nu. Kanalen uppmanar 18-25-åringar att nominera sina singelföräldrar mellan 40-58 år gamla till ett nytt dejtingprogram med inspelning i höst. Det är oklart om det är en dokusåpa eller ett mer traditionellt dejtingprogram, men i trailern syns palmer och romantiska solnedgångar. Fortsättning följer!