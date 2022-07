Isabella Löwengrip fastnade i italiensk grotta

Foto: Jerker Ivarsson

Nu har det hänt igen! En svensk kändis har varit med om en riktigt dålig semesterupplevelse. Den här gången handlar det inte om bristfällig mat och dryck eller ett hotell som inte motsvarar förväntningarna, utan om något som var livsfarligt på riktigt.

I ett blogginlägg berättar Isabella Löwengrip om en grottupplevelse som hade kunnat sluta illa. Efter ett förslag från en guide besökte Isabella och pojkvännen Paul en vattenfylld grotta utanför Capri efter stängning. Det var visserligen olagligt (vilket framkom i efterhand), men efter en rekommendation från deras guide tyckte Isabella och Paul att det skulle vara väldigt lyxigt att vara där utan massa andra turister i närheten.

Paret simmade in i grottan, och tog undervattensbilder i ungefär en halvtimme. Under den tiden hann vågorna inne i grottan bli högre utan att Isabella och Paul märkt det. Paret var fast i grottan, medan vågorna tilltog och vattnet steg! Vattnet öste in, och det var omöjligt att ta sig ut genom den smala öppningen. Vid det här laget hade guiden lämnat, och Isabella och Paul fick själva kämpa för att ta sig ut.

Efter många om och men lyckades paret ta sig ut precis innan en jättevåg vällde in, och för Isabella blev grottutflykten en traumatisk historia.

”Till alla er som ska besöka Blue Grotto, det är vackert men det är inte värt risken om det är vågor ute. Paul som är extremt simkunnig sa att även om man inte har klaustrofobi så hade den där upplevelsen varit en mardröm för alla. Paul sa att för egen del så hade han kunnat ta ett djupt andetag och simmat långt ner och under vågen för att ta sig ut. Men han kan hålla andan i flera minuter. Men vilka kan det?”

Avslutningsvis utfärdar Isabella en generell varning till alla som planerar att besöka grottor med trånga ingångar utomlands. Det är inte helt riskfritt, och saker kan hända.

Allt gick tack och lov bra den här gången, och jag kan förstå att Isabella och Paul valde att lita på guiden från början. Det är ju guiden som ska vara experten! Såhär i efterhand låter det dumdristigt, men den som inte litat på en tvivelaktig guide utomlands kan kasta första stenen!