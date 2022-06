Paow och Alexander Zobel går skilda vägar

Foto: Instagram

Igår eftermiddag kom beskedet att ett av Skandinaviens absolut främsta kändispar har gått skilda vägar. Jag pratar naturligtvis om Paulina ”Paow” Danielsson och hennes danska pojkvän Alexander Zobel. Paret blev tillsammans i början av 2021, men nu är det alltså över.

Jag har många gånger rapporterat om Paows starka ogillande mot nationen Danmark och dess invånare, och nu har det visat sig att det var just det som blev droppen för Paow och Alexanders relation. Till Aftonbladet Nöje säger Paow såhär.

”– Det är tråkigt som fan men jag vill inte vara i Danmark. Det finns inget värre land som jag kan tänka mig att bo i. Och han vill inte bo i Sverige, han ville inte ens ge det en chans. Så det var väl dömt att misslyckas. Men annars har vårt förhållande varit väldigt bra”

För Paow kommer Danmark uppenbarligen alltid vara något slags helvete på jorden. Inte ens den starkaste kärleken till Alexander verkar ha varit tillräcklig för att stå ut i vårt södra grannland.

Enligt Paow så förklarade Alexander att relationen var över i ett telefonsamtal, efter ett bråk som följdes av fyra dagars tystnad.

”– Jag blev ledsen över det och att Alexander inte stod upp för mig så vi tjafsade lite om det och sedan svarade han inte mig på fyra dagar. Han ghostade mig. Och sedan ringde han mig och sa att det var slut. Jag antar att han kommer att ångra sig sen när han är nykter eller nåt. Jag vet inte.”

Mycket kan vara ovisst direkt efter ett uppbrott, och det blir inte bättre av att vara onykter. Det återstår att se om relationen går att lappa ihop, men Danmarks-problemet verkar vara bortom all lösning. ”I would do anything for love, but I won’t do that” är en klassisk låttext från Meatloaf som kan summera Paows relation till Danmark.

En sak är iallafall säker, och det är att Paows och Alexander uppbrott är en stor sorg för alla oss som gillar fashion och lifestyle. Paret har gillat att visa upp sig i exklusiva outfits från olika lyxmärken, och var på resande fot på exotiska destinationer mer eller mindre hela tiden (allt för att undvika Danmark?).

Instagramflödet kommer kännas tomt nu när det är över, och Prada-butiken i Köpenhamn har troligtvis förlorat en av sina bästa kunder nu när Paow inte kommer tillbaka. Tråkigt för alla inblandade, men nu kan Paow återvända till sitt älskade Stockholm!