Katrin Zytomierskas mystiska kärleksbesked

Släpp allt du har, en svensk kändis har lämnat ett mystiskt kärleksbesked! Den här gången är det Katrin Zytomierska som hintar om att hon har blivit träffad av Amors pilar. I det senaste avsnittet av Relationspodden (som Katrin har tillsammans med sitt ex Bingo Rimér) så får Katrin frågan om hon är kär just nu, och på det svarar hon såhär. Expressen rapporterar.

”– Nej men sluta. Ska vi prata om det? säger Katrin Zytomierska först och fortsätter skrattandes:

– Ja, men jag tror det. Det är väldigt härligt.”

I skrivande stund befinner sig Katrin på semester i Grekland, och det verkar som att det handlar om en klassisk kärlekssemester.

En man har skymtat förbi på hennes instagram-storys under förra veckan, och på en kommentar där en följare har frågat vem som är den mystiska mannen bakom kameran så svarar Katrin att mannen inte kommer förbli mystisk om hon skulle avslöja vem det är. Det är alltså fortfarande oklart vem som är den mystiske mannen, men Katrin har bekräftat att han existerar!

Ingen kan väl ha missat att Katrins ex Bingo Rimér numera är tillsammans med Julia Franzén, och nu verkar det alltså som att även Katrin har träffat en ny! Förhoppningsvis så är Katrins nya partner öppen för att ingå i en storfamilj, eftersom det minst sagt är lite annorlunda att vara en del av familjen Zytomierska/Rimér/Franzén. Katrin och Bingo har fortfarande en stor podcast tillsammans, och allihopa åker glatt på semester tillsammans med både ex, nya parters och alla barn. Blir man ihop med Bingo eller Katrin så ingår umgänge med storfamilj och ex på alla lov och helger!

Det återstår att se när den nya mannen slutar vara mystisk, men min gissning är att det inte kommer dröja allt för länge innan han blir offentlig. Är man medlem i familjen Rimér/Zytomierska/Franzén så är det i princip omöjligt att hålla sig anonym under en längre tid!