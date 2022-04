Carolina Gynnings gåtfulla swingerbesked

Foto: Carolina Gynning

Nu har det hänt igen! En svensk kändis har lämnat ett gåtfullt besked om sitt sexliv! Häromveckan medverkade Carolina Gynning i ”Intimt med Björken” på Youtube, där programledaren Martin Björk tog upp att Carolina tidigare uttryckt ett intresse för att prova på att vara swinger. Carolina svarade att hon och pojkvännen Viktor Philipson har fullt upp med att vara småbarnsföräldrar, men att det kan finnas en öppning i framtiden när de har mer tid över.

I Carolinas podcast ”Gynning och Berg hittar sig själva” som hon har tillsammans med Carina Berg så säger dock Carolina att hon inte är någon swinger, något som Expressen var först med att rapportera om.

”– Jag är ingen swinger, jag bara säger jävligt sjuka saker i intervjuer för jag bryr mig inte”

Att vara frispråkig i intervjuer är en favoritsysselsättning bland många svenska kändisar, och det gör mitt jobb som kändisskribent betydligt lättare! Med det sagt så har jag fått känslan att kändisar generellt har blivit mer eftertänksamma med vad de säger i intervjuer på senare år, och att kändiscitaten för 10-15 år sedan var av en annan kaliber. Gynning tillhör dock den gamla skolan, och i samband med ett kändisvinbråk med Leif GW Persson häromåret så sa hon bland annat att rosévin var lika hett som Leif GW:s bukfett.

När Expressen når Carolina Gynning för att reda ut swingerfrågan så kommer hon dock med ett nytt besked på sms.

”’Både jag och Viktor är väldigt öppna och nyfikna personer. Vårt motto är man måste prova allt minst en gång annars vet man ju inte om man gillar det! Welcome to the tomuchfunclub. Buy the ticket and enjoy the ride.’, skriver Carolina Gynning i ett sms.”

Att Gynning är en öppen person som gillar att prova nya saker har nog inte undgått någon. Hon har trots allt injicerat grodgift på Ibiza! Det återstår att se om det blir någon swinging i framtiden, eller om det bara är ett favoritämne i intervjuer!