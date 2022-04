Årets Bachelorette 2022

Förra årets säsong av Bachelorette gick inte till historien som särskilt framgångsrik! Julia Franzén valde visserligen en kille i slutet av programmet och blev friad till i sista avsnittet, men gick under jorden efter inspelningen och hade ingen kontakt med den hon valt! Därefter så började Julia träffa killen som hon valt bort i sista avsnittet, men den kärlekshistorian tog slut under dramatiska former på Instagram med anklagelser om svek och ”ren och skär ghosting”.

Nu ska jag dock inte älta det förflutna, eftersom TV4 nu har offentliggjort årets nya bachelorette!

Årets nya bachelorette heter alltså Olivia Birgersson, och på TV4:s hemsida kan vi läsa följande om vem hon är.

”Olivia beskriver sig själv som en person med mycket energi, som älskar livet och att skratta.

– När jag är 80 år vill jag se tillbaka på mitt liv och känna att jag hade kul! säger Olivia.”

Förra årets säsong blev kanske inte den kärleksfest som TV4 hoppades på, men nu är det alltså dags för ett nytt försök. Skam den som ger sig!

Spontant så känns årets bachelorette som ett bra val, med tanke på att Olivia till skillnad från Julia faktiskt bor i Sverige och inte är känd sedan tidigare. Julias medverkan kändes många gånger snarare som ett personligt varumärkesbyggande istället för genuin kärleksjakt, men det problemet kommer troligtvis inte förekomma den här säsongen i samma utsträckning. Med det sagt så brukar alla säsonger av både Bachelor och Bachelorette innehålla deltagare som verkar vara med för att bli kända eller få gratis semester, vilket är ett typiskt castingproblem.

Trogna tittare av Bachelor vet att TV4 numera satsar på två bachelors istället för en, med argumentet att det blir dubbel chans till kärlek. Med den logiken så hade det varit rimligt att även ha två bachelorettes, men det verkar inte bli aktuellt den här säsongen heller. Kanske för att det blir dyrare, eller för att inte tillräckligt många söker? Tråkigt för oss tittare, men skönt för Olivia som slipper tävla om uppmärksamheten med en konkurrent!