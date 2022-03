Isabella Löwengrip om svartsjukan i Strömstedts

Foto: TV4

Ingen kan väl ha missat Isabella Löwengrips stora kärlekslycka tillsammans med Paul Sundvik! Paret är ett av årets medverkande i Tillsammans med Strömstedts på TV4, och i kvällens avsnitt tar Isabella och Paul emot Jenny och Niklas i ett hus som de hyrt i Idre.

I programmet berättar Isabella att allt med relationen inte är perfekt, och erkänner att hon ibland kan vara svartsjuk. Paul säger att han inte får nämna något om sina ex, eftersom Bella är rädd för att bli lämnad. Aftonbladet Nöje rapporterar.

”– Jag har aldrig vart svartsjuk i hela mitt liv tills jag träffade Paul. Mina kompisar säger: ’Det är för att du har träffat den rätta’. Men jag är livrädd för att du ska försvinna ur mitt liv, att någon ska komma och ta dig ifrån mig, säger Isabella i programmet.”

Med tanke på att Paul är 54 år gammal så är det kanske inte så konstigt att han har haft ett liv innan han träffade Isabella! För husfridens skull så verkar det dock vara bäst att inte nämna något över huvud taget om det.

Regeln att man inte får prata om ex-partners gäller dock inte Isabella, och Paul berättar att han ”tvingats” läsa hennes bok.

”Paul Sundvik kontrar med att han har tvingats läsa flickvännens självbiografi och säger att han i sömnen kan ’rabbla upp’ alla hon har varit tillsammans med. Men svartsjuk är han inte.

– Jag har inga problem att träffa dina ex och det har jag ju gjort, säger han.”

Om Paul hade haft problem med att Bella haft ex så hade det troligtvis varit svårt att ha någon relation med henne över huvud taget, med tanke på hur offentlig hon är och att hon dessutom har barn från ett tidigare förhållande. Om man träffar någon relativt sent i livet så är det ofrånkomligt att det finns ett förflutet, men ex är trots allt ex av en anledning! Bella vill dock inte träffa Pauls ex, och om man ska vara krass så finns det kanske ingen anledning att göra det heller med tanke på att Paul inte har några barn från tidigare förhållanden.

Resten av avsnittet bjuder på en hel del märkliga ögonblick. Isabella berättar att hon tvingade Paul att lägga upp massa bilder på Instagram när de skulle offentliggöra att de dejtade, men alla trodde att Paul hade blivit galen eftersom han aldrig lagt upp något tidigare. I slutet av avsnittet så åker Bella och Paul tillsammans med Jenny och Niklas till en tomt utanför Idre, för att ta första ”spadtaget” till deras nya hus med en snöskyffel.

Isabella har tidigare sagt att hon fått många förfrågningar om att spela in realityserier, och jag hoppas att det någon gång blir verklighet. Vi måste få fortsätta följa hennes tokiga upptåg på tv!