Tomas Ledin kritisk till Melodifestivalen

Melodifestivalen saknar många saker, men en sak som de inte saknar är självförtroende! Det här blev särskilt tydligt häromveckan, när Tomas Ledin berättade att SVT försökt få honom att ändra tid och datum för sin födelsedagskonsert i Avicii Arena den 25 februari.

Efter att Melodifestivalens turné ställdes in med kort varsel så lyckades SVT få tag i Avicii Arena för tre av fyra av delfinaler. Problemet var bara att den sista lördagen redan var bokad av Tomas Ledin, som av förklarliga skäl inte var särskilt sugen på att flytta sitt kombinerade 70-årsfirande och 50-årsjubileum som artist. På Instagram skrev Tomas Ledin såhär.

”Avicii Arena bokades redan tidigt i höstas och är sedan länge i det närmaste slutsåld. Skulle jag svika er, som från norr till söder, reser till huvudstaden just på min födelsedag? Svika er, runt 10 000 glada, som kommer till firandet av min stora dag. Jag tror inte det”.

Här är det svårt att inte hålla med Tomas Ledin. Med tanke på hur många konserter och evenemang som svenska artister har behövt ställa in och flytta fram på grund av restriktioner så är det troligtvis inte särskilt lockande att ställa in sitt eget 70-årsfirande till förmån för en deltävling i Melodifestivalen. Särskilt när SVT inte ens hade någon backup-plan för sin sändning från början, och egentligen bara hade tur att Avicii Arena stod tomt under så många lördagar i följd. Det är inte direkt läge att be svenska artister om tjänster just nu! Till TT säger Tomas Ledin följande.

”– Jag kan tycka att det hade varit klädsamt med en helt annan hållning och svansföring från SVT:s sida. Det var faktiskt bedrövligt. Jag tycker att det var respektlöst mot svensk publik och respektlöst mot mig som artist, säger han.”

Det är lite oklart exakt vad SVT har sagt till Tomas Ledin, mer än att det har varit bedrövligt. Med andra ord så kommer det troligtvis att dröja innan vi ser Tomas Ledin göra pausunderhållning i Melodifestivalen!