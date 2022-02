Läckberg, Sköld och Frisks funktionsdryck

I december rapporterade jag om att Camilla Läckberg, Simon Sköld, Viktor Frisk och Mia Törnblom startat ett nytt märke för funktionsdrycker tillsammans! Märket hette Black by black, och dryckerna marknadsfördes som det självklara valet för att man inte ska tappa greppet om livet! Den ena smaken innehöll inget koffein alls, medan den andra innehöll en begränsad mängd och betydligt mindre än klassiska energidrycker.

Nu har det gått tre månader sedan lanseringen, och jag har inte sett några burkar i någon av de välsorterade matbutikerna i centrala Stockholm där jag vanligtvis handlar. Därför så sökte jag upp en gymbutik där drycken såldes för att köpa en burk, eftersom jag naturligtvis inte vill recensera något som jag inte har smakat. Jag recenserade drycken på Instagram, och konstaterade att man blev lika effektiv som en svensk powerkvinna efter bara några klunkar.

Jag har alltid tyckt att begreppet ”funktionsdryck” varit lite luddigt, men kort sagt så verkar det handla om drycker där man blandat lite olika mineraler och vitaminer med sötningsmedel. Det vanligaste är att man förknippar funktionsdrycker med träning och prestation, men i Black by Blacks senaste inlägg på Instagram så tipsas det om ett helt nytt användningsområde. Man kan dricka det på en finare middag också!

Alla framgångsrika funktionsdrycker behöver ha kända profiler för att lyckas, och om det är någonting som Black by black har så är det kändisar! Därför så är det inte konstigt att grundaren Camilla Läckberg får ställa upp och dricka Black Pear direkt ur burken, och tipsa om att det är ett utmärkt dryckesval även för finare middagar.

Utöver bilder på Läckberg och de övriga grundarna så har märket lagt ut flera bilder med inspirerande citat på engelska. Till exempel så fanns en bild med den felstavade texten ”Belive you can and your halfway there”, som dock är borttagen nu efter att jag påtalat stavfelet i en story på Instagram. Med det sagt så var ändå fem av sju ord rätt, vilket är en stor majoritet! Camilla Läckberg är trots allt författare, och det känns viktigt att en majoritet av orden är rättstavade om hon ska ställa sig bakom en produkt.

Jag ser fram emot att följa den fortsatta funktionsdrycksresan framöver, och håller tummarna för att drycken faktiskt kommer gå att hitta i fler affärer snart. Med tanke på att drycken passar både till träning, möten, arbete, studier, fina middagar och allt däremellan så borde den säljas överallt! Om de börjar korrekturläsa sina instagraminlägg innan publicering så tror jag att det kommer gå ännu bättre! ”The sky is the limit”, för att avsluta med ett inspirerande citat på engelska!