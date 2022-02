Gina Dirawis flyttbesked

Foto: SVT

Nu har det hänt igen! En svensk kändis berättar om planer på att lämna Sverige! Den här gången är det Gina Dirawi som berättar att hon är sugen på att bryta upp, men att hon inte vet var hon vill flytta någonstans. I det senaste avsnittet av Carina Bergfeldt säger Gina följande.

”– Ena sekunden ska jag köpa hus i Italien, nej men ska jag bo i L.A? Jag mår bra av att vara i rörelse, men jag skulle också må bra av att ha en trygg punkt, säger Gina Dirawi.”

De flesta kan nog hålla med om att det kan vara trevligt med både rörelse och en fast punkt i tillvaron. För att hjälpa Gina att välja en fast punkt så tänkte jag lista ett antal platser där svenska kändisar brukar trivas. Ni andra kan naturligtvis också inspireras!

1: Los Angeles. Gina var inne på det själv, och det är onekligen ett populärt alternativ! En fördel med att välja L.A är att man är garanterad att få en intervju i Nyhetsmorgon när man kommer hem, där man kan berätta om hur ytliga alla var och att livet i Hollywood inte är lika glamouröst som folk tror.

2: Marbella. Skönt klimat, relativt nära till Sverige, och svenskar i mängder! I Marbella behöver man aldrig känna sig ensam.

3: Schweiz. Rikt, rent och tyst. Perfekt om man vill få tid för eftertanke och fundera på vad man vill göra härnäst. Ett minus är att det kostar 2000 kronor att ta ett andetag om man går utanför dörren.

4: New York. En världsstad med alla möjligheter för folk som vill lyckas! Att hitta boende kan dock vara en utmaning, men ett alternativ kan vara att kontakta Isabella Löwengrip och be om tips. 2019 hyrde Isabella en trerummare vid Central Park för 146.000 kronor i månaden, men hon hann aldrig flytta in på allvar.

5: Maldiverna. Förra hösten åkte många svenska kändisar till Maldiverna på jobbresa, och skröt om hur mycket de fick gjort på paradisöarna. Maldiverna kan alltså vara ett bra alternativ om man både vill ha semesterkänsla och känna sig produktiv på en och samma gång.

Jag önskar Gina lycka till med flyttplanerna, och det ska bli spännande att se var det bär av någonstans!