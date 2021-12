Oscar Zia sjuk i Musikhjälpen

Foto: SVT/Sveriges Radio

Släpp allt du har, Musikhjälpen har drabbats av sjukdom i buren! Under tisdagseftermiddagen försvann Oscar Zia under diskreta former, och har inte synts till sedan dess. Aftonbladet Nöje rapporterar.

”Under tisdagens direktsändningar av ’Musikhjälpen’ från Norrköping kunde Oscar Zia höras bli allt hesare och hesare. Uppmärksamma lyssnare kunde också höra hur den populära programledaren förgäves försökte kväva små hostningar samtidigt som han pratade.”

En förkylning kommer sällan lägligt, och det är lättare sagt än gjort att försöka dölja tecken på sjukdom när man ska vara med i en livesändning i 144 timmar. Om hesheten tilltar så kommer folk märka det, och kamerorna fångar minsta lilla tendens till hostning.

Med det sagt så har Sveriges Radio naturligtvis en plan för om någon av deltagarna skulle bli sjuk. Det är trots allt inte ett chockerande scenario, med tanke på det rådande läget. Under onsdagsmorgonen satt därför Kodjo Akolor i buren istället för Oscar Zia, men enligt Sveriges Radios presschef så befinner sig Oscar fortfarande i buren.

”– Han är inte ute ur buren, han vilar just nu så Kodjo har gått in och sänder istället. Just nu är det vad vi vet i nuläget.”

Å ena sidan så känns det lite märkligt att inte lämna buren när man har förkylningssymptom med tanke på att risken är stor att man kan smitta andra, men å andra sidan så går hela programmet ut på att programledarna aldrig ska lämna buren. Ett jobbigt läge!

Med tanke på att Oscars symptom accelererade under sändning igår så får vi hoppas att ingen annan programledare hann bli smittad, för isåfall kan läget bli betydligt jobbigare. En programledare går alltid att byta ut, men om alla tre blir sjuka så blir det onekligen en märklig situation.

Sveriges Radio vill inte svara på om någon har testats för covid-19, men jag önskar Oscar ett snabbt tillfrisknande! Sändningen pågår ända tills söndag, och det är ingen större katastrof om Oscar bara missar några timmar.

UPPDATERING: Oscar Zia har nu behövt lämna buren och åka hem för att testa sig.