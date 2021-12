Anis Don Demina lämnar Musikhjälpen

Foto: SVT/Sveriges Radio

Under gårdagen rapporterade jag om Sveriges mest kända förkylning! Jag pratar naturligtvis om Oscar Zias förkylning, som gjorde att han tvingades hoppa av Musikhjälpen i förtid. I inlägget så konstaterade jag att det inte är någon större katastrof om en programledare hoppar av, men att det kan bli problem om förkylningen skulle hinna sprida sig till övriga programledare.

Nu har även det hänt, och Anis Don Demina har drabbats! Aftonbladet Nöje rapporterar om ett uttalande från Musikhjälpens projektledare.

– Anis har blivit förkyld och har varit på sitt rum av den anledningen. Som vi har lärt oss av pandemin och som vi gjorde igår med Oscar är att om man är förkyld så ska man inte jobba. Då ska man vara hemma och krya på sig och ta ett test via sjukvården för corona, säger ”Musikhjälpens” projektledare Simon Rosenqvist i direktsändningen.

Nu ”vilade” visserligen Oscar i buren i flera timmar istället för att åka hem enligt Sveriges Radios presschef igår, men det kan såklart vara svårt att bedöma om en förkylning är övergående eller mer långdragen!

Man kan så klart inte rå för att man blir förkyld, men det blir onekligen lite pinsamt för Sveriges Radio att två av tre programledare blir sjuka när man knappt har kommit halvvägs genom veckan. Det har uppenbarligen inte funnits några krav på isolering innan de gick in i buren, med tanke på att Anis så sent som i fredags stod i Globen och var programledare för Idol-finalen.

Det är lätt att vara efterklok, men såhär i efterhand hade det kanske varit en bra idé att isolera programledarna under några dagar innan de gick in i buren? Man kan visserligen bli smittad i buren av någon gäst också, men eftersom det oftast dröjer några dagar innan man utvecklar symptom så är det troligt att iallafall Oscar blev smittad innan han gick in i buren.

Nu återstår det att se om Brita också har blivit smittad, eller om det kommer bli en helt annan trio som lämnar buren på söndag kväll. Förra årets Musikhjälpen var speciell på många sätt eftersom det spelades in utan publik på hemlig plats, men årets omgång verkar bli ännu mer speciell eftersom programledarna stupar på löpande band. Under gårdagen ersattes Oscar av Kodjo Akolor, och alldeles nyss kom beskedet att Linnea Henriksson ersätter Anis. Det ska bli spännande att se vilken trio som lämnar buren på söndag när allt är över!