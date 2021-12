Bachelorette 2021: Efter sista rosen

Foto: TV4

Den första säsongen av Bachelorette i modern tid är över! I slutet av programmet valde Julia att ge sista rosen till Jesper, trots att hon var skeptisk tidigare under veckan eftersom Jesper svarade nej på frågan om huruvida han kunde tänka sig att fria till henne i samband med utdelningen av den sista rosen!

I slutändan så friade Jesper framför kamerorna ändå, och Julia sa ja. Därefter så tog inspelningen slut, och efteråt så hördes de knappt under sex veckor eftersom Julia var tvungen att rensa tankarna! I eftersnacksprogrammet kallade Jesper Julias beteende för ”ren och skär ghosting”, och i en kommentar till Aftonbladet säger han att det känns som att Julia inte var med i programmet för att hitta kärleken på riktigt.

”– Det kanske hade varit någon form av bonus för henne. Ju längre tid som går och ju mer man ser henne i efterhand känns det här väldigt mycket som ett sätt för henne att vara aktuell och få in lite mer business och så. Det är min känsla”

Foto: TV4

I eftersnacksprogrammet så kom det även fram att Julia tagit kontakt med Felix (en annan deltagare och före detta Bachelor) efter att ha avslutat den sporadiska chatten med Jesper, och att de träffats och gått på dejt hemma. I en kommentar till Aftonbladet säger Felix dock att de inte dejtar, och att hon knappt går att kommunicera med.

– Det är lite komiskt för Julia säger att kommunikation är extremt viktigt men hon kan vara en av de sämsta människorna på att kommunicera som jag någonsin har träffat

Love is in the air! I eftersnacksprogrammet berättade Julia också att hon skulle ta med Felix på en överraskning efter programmet, men i en kommentar till Expressen säger Felix att han blev besviken på den utlovade överraskningen.

”– Jag åt middag med killarna och drack några öl och sedan så…ja, blev det en hotellnatt mer eller mindre. Att jag fick sova med henne. Det kändes inte som en superengagerande överraskning.”

Sammanfattningsvis så har jag haft svårt att ta årets säsong av Bachelorette på allvar. Jag kan bara hoppas att alla inblandade tyckte att deras medverkan var värt det, med tanke på att alla stora ord och känslor inte verkar ha utmynnat i någonting konkret efter programmet! Julia har verkligen gett allt under sin medverkan och visat upp ett brett känsloregister under säsongen, men alla känslor verkar ha försvunnit omedelbart efter att kamerorna slocknade.

Det känns inte som att det kommer bli en till säsong av Bachelorette, men om det ändå blir av så är mitt förslag att Julia Franzén ska vara Bachelorette en gång till! Hon har fått in vanan nu, och det skulle troligtvis resultera i en hel del uppmärksamhet och affärsmöjligheter. Kom ihåg var ni hörde det först!