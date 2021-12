Bachelor-Felix comeback i Bachelorette

Foto: TV4/CMore

I Sverige har vi ett begränsat utbud av personer som är villiga att ställa upp i dejtingprogram! Detta innebär att bekanta ansikten från förr dyker upp i nya tv-program, och det är inte ovanligt att deltagare provar lyckan i flera olika tv-program. Angelo i årets Bachelorette är till exempel även en av deltagarna i Discovery+ nya dejtingprogram ”True Love” som har premiär senare i december, trots att han i skrivande stund inte ens har åkt ut från Bachelorette!

Foto: TV4/CMore

Ett annat bekant ansikte som gör comeback i Bachelorette är Felix Almsved. Felix var Bachelor i säsongen 2019, men ska nu även vara med i Bachelorette för att försöka vinna Julia Franzéns hjärta! I onsdagens avsnitt gör Felix entré i programmet för att hälsa på de andra killarna. Mottagandet blir relativt ljummet, och i en synk undrar en av killarna ”vad fan gör han här?”.

Felix äventyr i Bachelor slutade inte med någon varaktig kärlek, men nu är det alltså dags att testa lyckan i Bachelorette istället och se om det går bättre.

En sak är iallafall säker, och det är att det kommer bli en tuff omställning att byta roll. Att gå från att vara Bachelor med 10-20 spontana kärlekskandidater till att tävla om en tjej tillsammans med 10 killar kan onekligen bli en utmaning.

I en intervju med Expressen tidigare i veckan så fick Felix frågan om han föredrar rollen som Bachelor eller att vara deltagare i Bachelorette, och svaret blev väntat.

”– Det är svårt, båda sidorna har sina fördelar men jag tror att den andra sidan, att själv få välja är att föredra även om det givetvis är jättejobbigt att ta tunga beslut och skicka hem folk som man kanske är osäker på.”

Det kommer kanske inte som en överraskning att det generellt är bättre att få välja än att bli bortvald?

Jag har svårt att komma på om man har några eventuella fördelar som tidigare Bachelor i Bachelorette. Felix kan säkert relatera till hur Julia känner sig under rosceremonierna eftersom han gjort samma sak själv, men jag har svårt att se hur det skulle kunna vara en fördel i programmet eftersom man är med på samma villkor som alla andra. I själva verket är kanske villkoren till och med sämre än för de andra, eftersom han kommer in sent i programmet när många av killarna redan har lärt känna Julia.

Tid tenderar att vara en bristvara i Bachelor och Bachelorette, vilket innebär att det kan bli en kamp mot klockan om man vill hinna bli kär. Det återstår att se hur det går för Felix den här säsongen, men jag önskar alla inblandade lycka till!