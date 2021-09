True Love på Discovery+

Foto: Discovery+

Det har varit ett tufft år för reality-Sverige efter alla skandaler kring Paradise Hotel, men nu börjar äntligen branschen resa sig ur askan! Häromveckan kom beskedet att Paradise Hotel återuppstår med fokus på jämlikhet och mångfald, och nu står det klart att ytterligare en realityserie med kärlekstema ska spelas in!

Discovery+ meddelade i våras att de skrotar Ex on the beach för att satsa på andra format istället, och nu har streamingtjänsten avslöjat sitt nya projekt. I ett pressmeddelande kan vi läsa följande.

”I en pittoresk och romantiskt lantlig idyll i soliga Toscana, omgivna av vindlande vinrankor och en bedårande utsikt, samlas singlar som alla har en sak gemensamt – de drömmer om den stora kärleken. Med hjälp av magiska dejter och pulshöjande ceremonier hoppas de möta den rätta. Kommer de att hitta sin sanna kärlek?”

Det stämmer säkert att många av deltagarna drömmer om kärlek, men jag tror också att väldigt många av dem drömmer om en gratis semester med all inclusive i soliga Toscana! Fördelen med att vara på en vingård är iallafall att man slipper oroa sig för att alkoholen ska ta slut.

”True Love bäddar för ett varmt, härligt och spännande dejtingprogram, där passion och äkta känslor väntar våra modiga och helt underbara deltagare när de flyttar in i en vacker, italiensk oas och ger sig i kast med romantiska dejter och spännande ceremonier. Ingen kommer kunna värja sig mot hjärtats innersta önskan i jakten på äkta, sann kärlek, säger Niklas Vargö, Development and Intake Manager Nordics på Discovery Networks Sweden.”

INGEN kommer kunna värja sig mot hjärtats innersta önskan! Ansvariga för dejtingprogram brukar alltid ha gott självförtroende, men inte ens Linda Lindorff i Bonde söker fru brukar låta sådär övertygad om att det kommer bli evig kärlek.

Formatet är helt nytt, men jag har svårt att förstå vad som skiljer programmet från andra i samma genre? Konceptet med unga, snygga personer som isoleras i en lyxvilla utomlands för att dejta varandra är inte direkt banbrytande, men jag vill inte vara för hård mot programmet innan jag har sett några avsnitt!

Premiärdatumet är fortfarande oklart, men det enda vi kan vara säkra på är att det kommer bli oerhört romantiskt. Programmet spelas trots allt in i Italien, och där är det omöjligt att inte bli störtförälskad i alla man träffar.