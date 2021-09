Peg Parnevik släpper Filip Lamprecht-låt

Foto: Jerker Ivarsson

Ingen kan väl ha missat vårens turbulens mellan Peg Parnevik och Filip Lamprecht! I somras bekräftade Filip uppbrottet i P3, och sedan dess verkar båda två ha gått vidare. Peg har en ny kärlek i sitt liv, och Filip poserade häromveckan på bild med Arja Saijonmaa.

Peg är som bekant artist, och om det är någonting som artister gillar så är det att skriva musik om saker som de själva har varit med om! Idag släppte Peg låten ”Somewhere without me”, och i ett pressmeddelande säger Peg följande.

”Tanken var inte alls att släppa musik i år. Hade tänkt vara i studion ett tag till och sen komma tillbaks med ett helt nytt sound och album till 2022. Men det är mycket som hänt i livet…saker som jag aldrig trodde skulle hända. Jag har överlevt saker jag aldrig trodde jag skulle ta mig igenom. Och då kändes det självklart att släppa den musiken jag skrivit senaste veckorna/månaderna, för det kommer rakt från mitt hjärta. Jag vill dela med mig av min sida av storyn. Det här är som en present till alla lyssnare – en del av mig och min historia och alla mina känslor.”

Ibland behöver man gissa sig fram huruvida musik är baserad på självupplevda upplevelser eller inte, men i det här fallet så är det alltså inga tvivel om att låten handlar om uppbrottet mellan Peg och Filip.

Omslaget på Spotify är en blurrad bild av Peg och Filip från 2018, och låten innehåller textrader som ”you pack up your things while I’m away, didn’t have the guts to say it to my face”, ”and I know you don’t like confrontation, but could we have a conversation” samt ”please don’t ever find somebody new, after all that we’ve been through, I still love you”.

Jag förstår att Peg väljer att släppa en låt om uppbrottet. Vad är poängen med att vara artist och låtskrivare om man inte får skriva om personliga saker? Alla som varit ihop med en artist får räkna med att man kan bli föremål för en uppbrottslåt när relationen tar slut! Peg och Filip är offentliga personer båda två, vilket innebär att de har varsin plattform där de kan ge sin version av vad som har hänt.

Nackdelen med att släppa en uppbrottslåt är att folk återigen kommer börja prata om relationen, och att spekulationer kan ta fart på nytt. Musik är en helande kraft som hjälper många att gå vidare, men om man vill slippa spekulationer och skriverier så är det kanske inte optimalt att släppa en uppbrottslåt?

Det börjar bli lite tröttsamt att skriva ”fortsättning följer” när det kommer till Peg och Filip, men det återstår att se om Filip kommer uttala sig om låten!