Per Morbergs nobb till Ica

Foto: Janerik Henriksson, TT

I våras lämnade Loa Falkman rollen som Ica-Stig, och blev ersatt av Björn Kellman samt Suzanne Reuter som Ica-Stina. Rollen som Icas ansikte utåt är tacksam och välbetald eftersom det ständigt spelas in nya reklamfilmer, men en tråkig konsekvens är att man blir så tätt sammankopplad med varumärket att det kan bli svårt att få andra roller.

En av alla som har tackat nej till rollen som Ica-Stig genom åren är Per Morberg. I det senaste avsnittet av Framgångspodden berättar Per att han fick frågan att ta över som Ica-Stig innan Loa Falkman, något som Expressen var först att rapportera om.

”– Det fick jag långt innan Loa Falkman. Eller, det var jag som fick det då. Jag bad väl om något hutlöst, det var inte för att jag var för fin för att göra det, men ska man göra en sån sak då ska man ha sinnessjukt bra betalt. Annars ska man inte göra det.”

Det var inte bara innan Loa, det var långt innan Loa! Med tanke på att Per är en känd matprofil så hade rollen som Icas ansikte utåt passat bra, men för Per var summan alltså inte tillräckligt sinnessjuk för att tacka ja! Per betonar dock att det inte handlar om att han var för fin för att göra det, och det tror jag faktiskt är sant. Han har trots allt haft Anders Öfvergård på besök hemma för att renovera, så det finns ändå möjlighet att få honom att tacka ja till sånt som inte anses creddigt.

Pärleros frågar Per huruvida han sa en absurt hög summa bara för att han egentligen inte ville ha jobbet, och på det svarar Per följande.

”– Jag sa nog något som var så utopiskt stort, så de inte kom tillbaka. Så det var väl mest som du säger att jag inte ville göra det, säger Morberg.”

Att tacka nej till rollen som Ica-Stig innebar missade intäkter, men han får iallafall möjligheten att skryta om hur han tackat nej. Den typen av anekdot går inte att köpa för pengar! Den ”utopiska summan” som Per ville ha är okänd, men det finns alltså gränser för vad Ica är redo att betala för sina reklamfilmer!