Camilla Läckberg påbörjar hälsoresa

Foto: Jessica Gow/TT Nyhetsbyrån

Det är inte varje dag som en svensk kändis påbörjar en hälsoresa, men igår meddelade Camilla Läckberg att det får vara nog! I ett inlägg på Instagram skriver Läckberg följande om sitt hälsotillstånd, och att det är dags för en nystart.

”Som ni vet som följt har jag ju kämpat emot min egen fysik ett tag. Enorm stress de senaste 2-3 åren, plus karantänlivet på det, har helt slagit undan benen på mig hälsomässigt. Men har äntligen hittat ork nu ta tag i det. Börjat med en totalinventering av mitt nuläge. Allsköns tester senare har jag identifierat både näringsbrister och SIBO (googla.) Mitt system funkar helt enkelt inte och jag måste angripa det från flera håll.”

Camilla Läckberg är en av deltagarna i Nents nya storsatsning ”Svenska powerkvinnor”, och så sent som förra veckan rapporterade jag om att en annan deltagare i programmet, nämligen Laila Bagge, varit nära att gå in i väggen under våren.

Läckberg nämner att hennes problem går långt tillbaka i tiden, men det är tydligt att livet som svensk powerkvinna ibland kan vara tärande. Förhoppningsvis kan de använda programmet till att berätta att livet som powerkvinna inte bara handlar om att gå på event och spela padel. Verkligheten är så mycket mer än det, och jag hoppas att det kommer visas i programmet.

Lösningen på Läckbergs hälsoproblem blir en rejäl kur av naturläkemedel samt en totalomläggning av kosten.

”Har bland annat fått reda på att jag inte tål ägg. Men även bort med socker, mejeri, gluten mm. Protein, grönsaker (dock från ovan jord, inga nattskattegrönsaker, samt inga grönsaker med hög nivå oxalsyra), samt fett, även animaliskt. Allt så ekologiskt som möjligt. Kört sen igår med kostomläggningen, ställt allt socialt som bara går en månad framöver, för att kunna fokusera.”

Det mesta ska bort från Läckbergs kostschema, bland annat socker. Jag önskar henne lycka till med den nya hälsoresan, och hoppas att naturläkemedlen kommer göra susen! En sak är iallafall säker, och det är att Läckberg kommer uppdatera oss om hur det går på Instagram.