Fusket i Gränslandet på Robinson

OBS: inlägget innehåller information om avsnittet som sänds linjärt på TV4 i ”Gränslandet” på söndag, men finns redan nu på TV4 Play.

Det har varit en turbulent vecka i dokusåpa-Sverige, men kanske inte på det sätt som tv-kanalerna själva hade önskat. En dokusåpa som skakats av ett lite mindre allvarligt drama är Robinson, där två deltagare i dagens avsnitt av Gränslandet blev diskade från programmet av en rasande Anders Öfvergård!

För er som inte är insatta i Robinson så är Gränslandet en spinoff där utröstade deltagare får tävla mot utmanare om att få komma tillbaka till den riktiga Robinson-ön. Fyra deltagare får vara i gränslandet samtidigt, och det är ungefär lika hemskt som vanliga Robinson fast med skillnaden att de som presterar bra i tävlingarna får sova i ett dragigt skjul och kämpa om att få ta sig tillbaka till misären på den riktiga ön.

I dagens avsnitt av Gränslandet får deltagarna besök av Anders, som har fått reda på att två av deltagarna (Sophia och Elias) lämnat inspelningsplatsen för att få tag på mat. Till skillnad från riktiga Robinson så spelas Gränslandet inte in på en ö, utan på fastlandet. Detta innebär att om man går tillräckligt långt så kommer man till sist nå civilisation.

I ett inlägg på Instagram från imorse berättar Sophia att hon och Elias under en kväll lämnade inspelningsplatsen för att leta efter mat samtidigt som Alex distraherade nattvakten. Efter en stund träffade de ett promenerande par i skogen som berättade att det fanns en camping i närheten. På campingen träffar Sophia och Elias ett glatt sällskap som sitter och äter middag, och berättar att närmaste affär finns i Haparanda 25 minuter bort. Eftersom alla i sällskapet har druckit erbjuds deltagarna att låna deras bil och åka in till Ica Maxi Haparanda och handla. Elias kör, samtidigt som Sophia lånar en telefon och ringer till Alex fru och ber henne swisha 1500 kronor. Alex fru swishar, och deltagarna köper bland annat falukorv och Pringles, innan de kör tillbaka till campingen och därefter återvänder till gränslandet och gömmer all mat de köpt.

Någon dag senare anar produktionen oråd efter att Alex fru kontaktat dem och är rädd för att ha blivit blåst på 1500 kronor. Produktionen hittar dessutom en mindre mängd godis i deltagarnas fickor, och enligt Tovas instagraminlägg valde produktionen att ”se genom fingrarna” så länge det inte upprepades. Någon dag senare så ändrar sig dock produktionen, och enligt ett instagraminlägg från Alex berodde det på att en annan deltagare i gränslandet ”golat” och berättat mer detaljer om hur deltagarna fått tag på godiset.

Därefter dröjde det inte lång tid innan Anders Öfvergård dök upp som ett åskmoln, och tog de fuskande deltagarna som var kvar åt sidan och meddelade att de blir diskade med omedelbar verkan.

TV4 hade onekligen rätt i att årets Robinson-säsong är annorlunda från tidigare år, och det är uppenbart att de underskattade vissa deltagares uppfinningsrikedom. Om Robinson spelas in på fastlandet kommer det alltid vara möjligt att fly till civilisationen, men de hade kanske inte räknat med att deltagarna skulle låna en bil av festglada campare för att åka till Ica Maxi och köpa chips för swishade pengar. Nästa säsong kan förhoppningsvis spelas in på en tropisk ö som vanligt, på behörigt avstånd från Ica Maxi!