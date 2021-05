Peg Parneviks privata besked

Foto: Magnus Sandberg

Det börjar snart närma sig helg och Let’s Dance, och ni vet vad det innebär. Veckans uppdatering om hur det går för Peg Parnevik och Filip Lamprecht! Den här veckan är det Pegs tur att prata om relationen i sin och Pennys podcast ”Pillowtalk”.

Peg tog nyligen en paus från sociala medier som varade i några dagar, men är nu tillbaka igen. I podden så förklarar hon dock att det främsta skälet att hon är tillbaka är för att hon inte vill att det bara ska ligga samarbeten på hennes instagramsida, och att det är därför hon även lägger ut andra bilder också.

När det gäller skriverierna häromveckan att Mia Parnevik uppmanade sina följare att rösta på Keyyo istället för Filip, så säger Peg att Mia tycker det varit en ”jättekonstig vinkel”. Enligt Peg så gjorde bara Mia det som hon kände för i stunden, och att det inte har något att göra med Filip alls. Som exempel tar Penny upp att hon själv faktiskt hejade på Alice Stenlöf säsongen då hon själv var med, och att det inte alls är konstigt att man vill det ska gå bra för andra i tävlingen som man själv vill vara kvar i.

I podden berättar Peg också att hon och Filip är tillsammans, men att de båda går i individuell terapi samt parterapi. Dessutom riktar Peg kritik mot TV4 och Let’s Dance-produktionen, som flera gånger har dragit skämt på deras bekostnad.

”–Jag är glad att vi har honom och att vi har varandra i det. Men på det känns det som att produktionen och TV4 är emot mig och skämtar på min bekostnad. Vad är målet, att jag ska må dåligt?

Vidare så berättar Peg att varken hon eller Filip mår bra, och att den uppkomna situationen med alla skriverier kommer påverka dem under en lång tid framöver.

”–Vi har varit väldigt generösa om mitt liv och vår relation, men jag tycker inte det är värt det. Från och med nu kommer jag vara en väldigt privat person. I’m not gonna do it anymore”

Det är knappast första gången som en svensk kändis meddelat att de ska bli ”väldigt privata”, men för många har det visat sig vara ett svårt löfte att hålla. Jag förstår dock Pegs resonemang och att hon har tröttnat. Nu är det inte många veckor kvar av Let’s Dance-cirkusen, vilket rimligtvis borde innebära ett naturligt slut på eventuella spekulationer. Fortsättning följer på nya, privata Peg och Filip!