Katrin Zytomierska drabbad av mystisk svullnad

Släpp allt ni har, en svensk kändis har drabbats av ett mystiskt hälsotillstånd! På Instagram visar Katrin Zytomierska upp en svullnad med tillhörande klåda i ansiktet, men meddelar att hon inte tänker åka in till sjukhuset.

Foto: Katrin Zytomierskas instagram

”Antingen måste ni chilla folket eller så är det jag som är nonchalant förmodligen är det så. Men jag tänker att det är typiskt riskbenägen person att det går igenom allt. Jag satsar alla pengar jag har på kontot om det är något jag tror på helt omöjligt för mig att känna stress. På samma sätt finns det inget som kan oroa mig. På gott och ont såklart och jag inser ju att jag tillhör den mer ovanliga sorten när jag fått hundra meddelanden om att jag borde åka till sjukhuset när jag vaknar upp så här men jag skulle aldrig göra det. Jag skulle aldrig slösa tid på en sån sak så länge jag kan andas och inte har feber sitter jag på kontoret och jobbar och väntar på att åtminstone klådan lägger sig för jag sliter mig i ansiktet.”

Vissa hade kanske blivit oroade av att ansiktet svullnar upp ordentligt, men Katrin sitter lugnt i båten och meddelar att hon inte tänker åka in till sjukhuset sålänge hon fortfarande kan andas. Det pratas ibland om hur folk åker till akuten i onödan för besvär som går över av sig själva, men Katrin är uppenbarligen inte en av dem. The show must go on, precis som för Mats Knutsson när han var med i Aktuellt trots en allergisk chock.

Vad svullnaden beror på är i skrivande stund oklart, men i en story på Instagram berättade Katrin alldeles nyss att hon misstänker att det kan vara pollen. Längre ner i inlägget meddelar Katrin att hon fått en ”kortisonchock” av en nätläkare, och att hon kommer ta blodprover på fredag för att se om det handlar om någon allergi.

I och med att jag inte är läkare så vågar jag inte spekulera i vad svullnaden kan bero på, men det är tur att Katrins följare på Instagram har all medicinsk expertis som man behöver. Vem behöver läkare när man kan istället kan rådfråga sina följare på Instagram!

Skämt åsido så hoppas jag att hon snart får svar på vad svullnaden beror på, men främst såklart att den ska gå ner. Fortsättning följer!