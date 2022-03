Jon Olsson och Janni Delér i Saudiarabien

Nu har det hänt igen! En influencer är i blåsväder på grund av ett kontroversiellt val av semesterdestination! För några dagar sedan meddelade influencern Janni Delér och Jon Olsson att det äntligen var dags för en resa fylld av familjemys och solsken. Resan gick med privatjet till soliga Saudiarabien, och ni kan inte ana vad som hände sen!

”First family weekend trip in 2.5 years after becoming parents! ❤️❤️❤️ What better idea than a little trip to Jeddah for some warm sunny weather during the day and to finally watch the F1 race live again at night under the lights! 🙌🏼🙌🏼🙌🏼

Jon och Janni frågar retoriskt om det finns någon bättre idé än att åka till Saudiarabien för solsken och rally, och om man ska utgå från vad följarna säger så verkar många tycka att det absolut finns bättre idéer än att åka till en krigförande diktatur på semester!

Jeddah må vara solsäkert, men det ligger också i Saudiarabien. Jon och Janni har fått många kritiska kommentarer från personer som ifrågasätter deras moral och värderingar, och att det är problematiskt att semestra i diktaturer som inte respekterar mänskliga rättigheter. Jag brukar ofta raljera över att enstaka negativa kommentarer beskrivs som en ”folkstorm” i sociala medier, men i Jon och Jannis fall så handlar det om väldigt många kommentarer.

I ett inlägg igår kväll så motiverar dock Janni deras val av semesterdestination, och menar att turism är det bästa sättet för att påverka ett land i positiv riktning.

Enligt en person som Janni följer på Instagram så har Saudiarabien förändrats, och är väldigt annorlunda jämfört med hur det var för några år sedan. Kontentan verkar vara att allt kommer bli bra bara turister fortsätter åka dit, och att det kommer leda till förbättrade mänskliga rättigheter och mindre korruption på sikt. Nu är jag ingen expert på varken turism eller diktaturer, men det känns som en lite för enkel analys. Det är svårt att komma ifrån faktumet att man indirekt stöttar länder ekonomiskt genom att åka dit på semester, och det är ju knappast turisterna som lider i en diktatur. Turister kan uppenbarligen leva lite mer västerländskt i Saudiarabien, men det är oklart hur situationen förbättras för lokalbefolkningen.

Janni avslutar inlägget med att tagga Visit Saudis instagramkonto, så att fler kan upptäcka vad landet har att erbjuda. Att döma av reaktionerna från följarna så kommer intresset troligtvis vara begränsat!