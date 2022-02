Vanessa Lindblad byter namn på sin bebis efter två år

Ett av de allra största besluten när man skaffar barn är att bestämma vad det ska heta! Att välja namn är dock inte alltid en lätt process, och det finns många saker som man behöver tänka på. Man behöver tänka på framtiden, internationell gångbarhet, eventuella smeknamn, vänners barns namn och många andra viktiga faktorer!

Det är dock aldrig för sent att ändra sig om det känns fel! En influencer som bestämt sig för att byta namn på sitt barn efter två år är Vanessa Lindblad. Vanessa fick dottern Cleo 2020, men efter två år som Cleo heter hon numera Mila! Detta avslöjades på Instagram under festliga former i samband med tvåårsdagen.

I podcasten ”Nu börjar livet” berättar Vanessa mer om beslutet, och säger att namnet Cleo aldrig kändes 100%. Däremot så kände Vanessa en press att bestämma sig för ett namn innan födseln, och landade då i Cleo eftersom hennes son redan hade börjat säga det.

Ett år senare så berättade Vanessa för sin man att hon inte var nöjd med namnet och ville byta. Ett av skälen var att flera andra i deras omgivning också nyligen döpt sina barn till Cleo (bland annat Melina Criborn och Nause), och att Vanessa inte ville ha ett namn som alla andra. Det är svårt att kontrollera vad andra döper sina barn till, men sitt eget barns namn kan man ju faktiskt påverka.

Nu har ytterligare ett år passerat, och namnbytet har alltså blivit verklighet. Det hinner hända mycket under de första två åren av ett barns liv, men min gissning är att namnbytet ändå kommer gå smärtfritt efter en tid av lätt förvirring hos omgivningen!

Det kan vara lättare sagt än gjort att hålla koll på alla influencerbebisar, men som tur är så är det inte så vanligt med namnbyten efter så lång tid. Kanske kan det bli en ny trend framöver, även om det skulle bli rätt rörigt.