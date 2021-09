BACHELOR 2021: Bästa entréerna

Foto: TV4

Man får bara en chans att göra ett första intryck, och det är något som tjejerna i Bachelor verkligen har tagit fasta på! Det absolut värsta som kan hända är att smälta in i mängden, och om man inte vill bli bortglömd innan det första minglet så behöver man göra något spektakulärt.

Idag är det premiär av årets säsong, och därför så tänkte jag recensera kvällens bästa entréer!

Elvira fick det tacksamma uppdraget att träffa killarna först av alla. Att vara först är alltid en fördel, men det är bäst att ta det säkra före det osäkra och rida in på en vit häst. Det var dock inte tal om att bära hjälm, eftersom man inte kan ha en hjälmfrisyr när man ska möta sin framtida man för första gången!

Man jobbar i motvind när man gör entré efter en tjej som ridit in på häst, men om alla tjejer skulle ta med varsitt djur så hade det blivit stökigt. Ballonger är dock alltid ett säkert kort, och om de är hjärtformade så sprider man kärlekens budskap!

Precis som förra säsongen så är det två bachelors istället för en, men den här gången så vet tjejerna om det redan när de sökte till programmet! Vissa är mer öppensinnade och kan tänka sig att dejta båda, men Shilera har siktet inställt på Sebastian och tog med sig en ros till enbart honom. Det blir lite konstig stämning eftersom Simon står bredvid och tittar på, men om man är känslig för dålig stämning så är Bachelor fel program.

”Jag är konstnär, så jag ska måla er!”

Det verkar vara en trend att ta med sig egna rosor att ge till killarna, med förhoppningen att gesten ska returneras vid ett senare tillfälle. Att killarna redan har tjugo rosor att hålla reda på är en annan historia, men jag antar att det är gesten som räknas!

Linda rullade fram serveringsvagnen, och gav Sebastian en förstaklassbiljett till hennes hjärta samt en economy-biljett till Simon. Kvällens bästa entré om ni frågar mig! Den hade allt! Humor, charm, och dessutom lokal anknytning till Grekland (där programmet spelas in) eftersom hon bjöd på ouzo. 10 av 10!

Natalie försökte sig på en Lady & Lufsen-move när hon tog med sig två sjungande spelmän och ett fat med pasta och frikadeller, men Simon bet av spaghettin innan det hann bli en kyss. Friskt vågat, hälften vunnet!

Om det är någonting som crossfit-personer gillar så är det att prata om hur de håller på med crossfit. Alice var inget undantag!

Omayda är egentligen mullvad i programmet eftersom hon är nära vän till Sebastian! Hon är alltså enbart på plats för att tjuvlyssna på tjejerna och rapportera till Sebastian. Det här är dock ingen information som Simon känner till, men vad vore en Bachelor-säsong om man inte för en kille bakom ljuset!

Ida löste en halv Rubiks kub och sa att killarna får lösa resten för att få gå på dejt med henne. Min spontana gissning är att hon kommer behöva ompröva dealen, eftersom killarna aldrig komma klara det.

Armina arbetar som skönhetsdrottning, vilket eventuellt framgick av hennes entré.

Skönhetsdrottning i all ära, men Rebecka är”inte så tjejig” och kör in på motorcykel. Bachelorkillar brukar säga att de älskar ”tjejer som tar för sig”, så jag tror att en entré på motorcykel är perfekt!

Efter att alla tjejerna gått in så var det dags för mingel, men under minglet blev Sebastian ombedd att lämna och följa med en mystisk kvinna. På en annan del av hotellet sitter nämligen Emelie med en tallrik meze, och förklarar att hon ”inte kände för att gå in med de andra”. Det är alltid bra att få tid på tu man hand, men jag vet inte om det är den bästa taktiken att göra det under första kvällen på en tid som är avsedd för mingel med alla tjejer!

Nu är vi iallafall igång på allvar, och jag har aldrig hört killar säga ”vilken entré!” så många gånger på så kort tid. Jag ser fram emot att följa kärleksäventyret, och hoppas på varaktig kärlek. Först och främst för TV4:s skull, eftersom de verkligen behöver snygga till sin kärleksstatistik i programmet!

Samtliga foton i inlägget: TV4/CMore