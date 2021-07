Discovery+ nya dejtingprogram i paradiset

Foto: Nent

Årets säsong av Paradise Hotel slutade sändas under dramatiska omständigheter, efter att det framkommit att sexuella övergrepp ägt rum under inspelningen. Frågan debatterades flitigt i alla medier i hela Sverige, och såg ut att få stora konsekvenser för framtidens dokusåpor. Bland annat så meddelade Discovery+ att de ställer in den kommande säsongen av Ex on the beach som skulle ha spelats in nu i september, med motiveringen att de inte trodde att tittarna ville se ett såna program nu.

Det såg alltså mörkt ut för dokusåpor med inoljade deltagare, men faktum kvarstår att genren länge varit en kassako för svenska tv-kanaler. Därför så blev jag inte förvånad häromveckan när jag såg att Discovery+ nu söker deltagare till ett helt nytt program som handlar om att njuta i paradiset tillsammans med andra singlar! På Instagram skriver Discovery+ följande.

”Alla SINGELKILLAR titta hit!👀😘 Sök nu till discovery+ nästa stora dejtingserie! Vi söker efter härliga och karismatiska killar redo att njuta och dejta i paradiset. Det här kommer att bli ditt livs äventyr och stor chans till sann kärlek. Ta chansen och skicka in en ansökan idag. Tagga en kille som skulle passa perfekt till detta.”

Om syftet är att börja om från början med ett helt nytt program så vet jag inte hur smart det är att benämna det som ”paradiset”, eftersom det onekligen för tankarna till Paradise Hotel? Det är visserligen inte Discovery+ som sänder Paradise Hotel, men det förvånar mig ändå att de inte kommit på en egen formulering.

Deltagarna ska ”njuta och dejta”, men det finns även ”stor chans till sann kärlek”. Medan Paradise Hotel handlar om att ”spela spelet” så verkar alltså det slutgiltiga målet här vara att hitta kärleken på riktigt, vilket känns hoppfullt. Det finns såklart en del exempel på personer som hittat kärleken i dokusåpor, men rent generellt så brukar det snarare leda till konflikter och svek.

Jag har försökt att hitta mer information om exakt vad programmet går ut på, men har inte lyckats. I och med att de bara söker manliga deltagare just nu så skulle det kunna vara så att alla ska dejta samma tjej, men isåfall låter det väldigt mycket som Bachelorette?

Jag ska dock inte döma programmet alltför mycket innan jag vet premisserna. Det enda vi vet just nu är att vi snart kommer få se unga personer njuta i paradiset igen!