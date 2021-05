Ingvar Oldsbergs besked om Bingolotto

Foto: Adam Ihse, TT Nyhetsbyrån

Det är inte många svenska tv-program som har överlevt i 30 år, men ett av programmen som kvalar in på listan är Bingolotto! I höst ska jubileet firas ordentligt, med en sändning som svenska folket sent ska glömma.

Planen är att kalla in alla tidigare programledare, vilket har orsakat en del frågetecken eftersom Ingvar Oldsberg fick lämna programmet under dramatiska former 2017. Exakt vad som hände är fortfarande oklart, mer än att en intern utredning visade på ”allvarliga arbetsmiljöproblem”.

Trots det dramatiska avskedet så planerar alltså Bingolotto att bjuda in honom till någon form av medverkan i jubileumsprogrammet. Till GT säger Folkspel, spelbolaget som äger Bingolotto, att planen är att han ska vara på plats.

”– Vi kommer ha en dialog med honom om detta också, men vi vet inte exakt hur upplägget ska vara. När det var 20-årsjubileum var de flesta på plats”

Svenska tv-tittare har vant sig med skakiga videohälsningar från personer som inte kan vara på plats det senaste året, och det skulle inte förvåna mig om Bingolotto väljer ett liknande koncept för att få in Oldsberg i programmet. Enligt Ingvar Oldsberg själv så är det dock långt ifrån säkert att han vill medverka i jubileumsprogrammet över huvud taget, enligt GT.

”– Det får jag ta ställning till när jag pratar med dem. De har inte ringt mig om det än”

Det är förståeligt att Ingvar är tveksam till att gästa programmet med tanke på hur hans uppdrag slutade för fyra år sedan, men kanske har det runnit tillräckligt mycket vatten under broarna nu för att göra ett undantag för att fira 30-årsjubileet. Det som är förvånande är snarare att Folkspel och TV4 har gjort en helomvändning och kan tänka sig att återigen ha Ingvar i studion!

Det är många månader kvar till programmet ska sändas, och det återstår att se hur det slutar. Bingolottos tittare är känsliga för överraskningar, och kan bli rasande av småsaker som att ettans bingo inte kommer tillräckligt snabbt. Jag hoppas att parterna kommer överens om en lösning som passar alla!