Gamla deltagare gör comeback i Big Brother

Många kanske har glömt, men det pågår fortfarande en säsong av Big Brother! I jämförelse med förra säsongen har det ännu inte inträffat några större skandaler, men det är något som kanske kommer ändras inom kort! Under gårdagskvällen kom tre gamla deltagare från förra säsongen in i huset, och i ett inlägg på Big Brothers Instagram meddelar produktionen att de inte är mullvader och kommer behandlas som alla andra.

Foto: TV4

Mergim Feka, Victoria Klöfver och Julia Löfgren fick inte nog förra säsongen, och återvänder alltså nu till huset. Det är oklart om deras medverkan har någon plot twist, men något annat vore konstigt. Det är trots allt Big Brother vi pratar om!

Precis som i Paradise Hotel och Ex on the beach så verkar det vara svårt att hitta nya namn som väcker intresse, vilket gör att man behöver påkalla förstärkning från tidigare säsonger.

Mergim satt i karantän och intervjuades av TV4 innan han gick in i huset, och berättade följande.

”Just nu kollar jag på min säsong, från början till slut. Haha, jag har redan sett den en gång men jag kollar på den igen bara för att ha något att göra”

Det är tacksamt att raljera över dokusåpadeltagare som inte kan gå vidare, men Mergim gör det nästan för lätt. Efter att redan ha sett alla avsnitt en gång så är det dags att kolla på dem en gång till, innan han återigen gör comeback i programmet!

Det här är knappast någon nyhet, men svenska dokusåpadeltagare börjar allt mer likna ett kretslopp där samma personer är med i samma eller olika dokusåpor enligt ett ständigt roterande schema. Om ni frågar mig så är det ett fattigdomsbevis ur castingsynpunkt. Jag förstår att det är ett begränsat antal människor som söker till programmen, men det borde rimligtvis inte vara för mycket begärt att inte låta samma personer vara med en gång till. Iallafall inte utan en paus på några säsonger!

Nu är alltså förstärkning från förra året inkallad, och det återstår att se vad som kommer hända i huset nu. Kanske kan de gamla deltagarna bråka om något som hände förra året!