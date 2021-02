TV4:s vädjan till Sveriges HBTQ-bönder

Foto: TV4

Oavsett tid på året så finns det ett folkkärt program på TV4 som ständigt är aktuellt. Jag pratar naturligtvis om Bonde söker fru! Programmet spelas huvudsakligen in under några heta passionerade sommarveckor, men arbetet med att hitta bönder som vill vara med pågår dygnet runt under hela året!

I skrivande stund så reser Linda Lindorff land och rike runt för att träffa några av årets utvalda bönder för första gången, men castingen är fortfarande inte helt avslutad. I sista stund så skickar nu TV4 ut en vädjan till landets HBTQ-bönder. QX har pratat med programmets exekutiva producent Clara Tengbom

– Castingen till nästa säsong av Bonde söker fru är i sitt slutskede och vi vill som vanligt ha ett så brett startfält som möjligt. Patrik gjorde ju succé förra året med sin småländska charm och dynamiken på hans gård var oslagbar. Vi vill supergärna ha fler HBTQ-bönder som söker, just nu går det lite kärvt på den fronten”

Jag vet inte om jag håller med om att dynamiken på Patriks gård förra året var ”oslagbar” i och med att ingen ordentlig attraktion uppstod, men det är förståeligt att TV4 vill göra ett nytt försök! Patrik hittade kärleken kort efter inspelningen av programmet, vilket kan ses som ytterligare ett tecken på TV4:s dejtingprogramförbannelse. Många dejtar i TV4 men blir tillsammans med någon som hört av sig efter inspelningen, vilket också hände Bonde-Mats förra säsongen. Det är såklart roligt att bönder hittar kärleken, men TV4 vill ha det på film!

HBTQ-bönder växer dock inte på träd, vilket innebär att TV4 minst sagt jobbar i motvind. Dessutom ska bönderna vara singlar, öppna med sin läggning samt vara villiga att dejta i tv, vilket troligtvis reducerar utbudet ytterligare.

Under de 15 år som programmet sänts så har det bara medverkat en handfull HBTQ-bönder, och en av dem har varit med i programmet inte bara en, utan två gånger! Hoppet om en HBTQ-bonde även 2021 lever dock fortfarande, eftersom TV4 nu förlängt castingperioden. Jag håller tummarna!