Liamoo i skoterkrasch på OS-inspelning

OS i Peking verkar bli en komplicerad historia, och mästerskapen som ska gå av stapeln i början av februari har minst sagt jobbat i motvind på grund av många olika orsaker. Nu har ännu en motgång inträffat, i form av att Liamoo blivit skadad i samband med inspelningen av musikvideon till Sveriges officiella OS-låt! Aftonbladet Nöje rapporterar om en olycka i svenska fjällen igår där Liam tappade kontrollen över skotern som han körde.

”– Det var ett träd där och jag insåg direkt att jag kommer flyga rakt in i trädet. Men skotern vred sig lite så jag hade tur, skotern flög in i trädet, men jag flög av på sidan och landade på marken istället. Jag är glad att jag inte flög in i trädet.”

Att åka skoter är ingen barnlek, men jag är lättad över att allt verkar ha gått bra! När Aftonbladet kunde nå Liamoo berättade han att kroppen kändes ”lite konstig”, men att ingenting verkade vara brutet. Att avbryta inspelningen var dock aldrig aktuellt för Liamoo.

– Nej, vi tar det lugnt och jag vill inte att vi avbryter inspelningen utan vi ska nog fortsätta. Jag klarar mig. Det känns så klart trist att jag har förstört någons skoter, för fronten är helt intryckt, men jag är tacksam över att jag kan stå här och prata med dig nu, säger Liamoo.

The show must go on! Man kan säga mycket om svenska artister, men deras arbetsmoral är onekligen imponerande. Har man någon gång har varit med på en Diggiloo-turné så låter man sig inte stoppas i första taget! Om man ska vara krass så är dock en musikvideoproduktion oftast stor och kostsam, vilket gör att man helst inte ställer in om man verkligen inte måste.

Själv så tillhör jag inte målgruppen, men jag visste inte att Sverige brukade göra officiella OS-låtar! Med tanke på hur årets OS kommer bli med isolering och karantän under tiden som man inte aktivt tävlar så får vi hoppas att videon kommer bli bra, eftersom våra idrottare kommer behöva allt stöd som de kan få!