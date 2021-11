Magdalena Graaf om tiden på The Island

Foto: Discovery+

Många spaltmetrar har blivit skrivna om ”The Island”, trots att programmet ännu inte har sänts. Soldoktorn, Lisa Ajax, Maria Montazami, Soldoktorn, Thomas Wassberg, Danyel Couet, Alexandra Zazzi, Klas Eriksson och Magdalena Graaf blev skickade till en öde ö i somras, och många av dem har sedan dess berättat om hur jobbigt det var att spela in programmet. Maria Montazami talade till exempel ut om ett besvärligt utbrott av munherpes, som riskerade att sprida sig till de andra deltagarna.

I en intervju med Aftonbladet Nöje kommer nu Magdalena Graaf med fler detaljer om hennes medverkan, och berättar att hon höll på att tappa allt sitt hår under de två veckorna hon var på plats.

”– Det var oerhört spännande men mycket tuffare än vad jag trodde. Man har en slags bild och en illusion om att en öde ö ska vara på ett visst sätt. Det var också kallt på nätterna, gyttjigt och regnigt och massa insekter. Jag hade knappt något hår kvar när jag kom hem. Man hade mer sår och bett på kroppen än frisk hud.”

En vanlig kritik som brukar riktas mot kändisreality är att kändisar får positiv särbehandling i jämförelse med vanliga människor. Jag tänker till exempel på Farmen VIP, där de medverkande kändisarna fick betydligt bättre mat än deltagarna i den vanliga versionen av programmet. I The Island så verkar det dock inte finnas några fördelar med att vara kändis över huvud taget, förutom att alla givetvis har fått betalt för att vara med i programmet. Magdalena fortsätter:

”– Alla kom nära varandra. Vi satt ju och sket i samma strandbryn. Haha! Maria och jag kom väldigt nära varandra. Alexandra var också fantastisk. Det var ett fint gäng och bra stämning.”

The Island verkar ha varit en väldigt speciell upplevelse, där de primitiva villkoren verkligen har fört deltagarna närmare varandra. Det kommer aldrig mer vara några problem för ö-kändisarna att vara med i Fångarna på fortet eller något annat ”tufft” program, eftersom ingenting möjligtvis kan vara värre än det de redan har upplevt.

Enligt Discovery+ så kommer The Island att ha premiär först under våren 2022, vilket innebär att det är ett tag kvar innan vi får se exakt hur nära alla deltagare kom varandra. En sak är iallafall säker, och det är att pressbilden till programmet måste ha blivit tagen tidigt under inspelningen eftersom alla ser ut att vara oförskämt fräscha!