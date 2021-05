Carola till Stjärnorna på slottet

Foto: Magnus Sandberg

Det är ingen hemlighet att det är lättare än någonsin att få svenska kändisar att tacka ja till olika tv-program! Det mesta beror såklart på pandemin, och att deras kalendrar gapat lika tomma som danska minkfarmar.

Idag avslöjade SVT årets deltagare i Stjärnorna på slottet, och det är som vanligt en spännande blandning! Per Andersson, Marika Carlsson, David Lagercrantz, Grynet Molvig och Carola Häggkvist är årets uppställning, som under en intensiv vecka ska umgås tillsammans på ett slott och berätta att deras liv också innehållit svårigheter.

Under gårdagen rapporterade jag om Carolas snabba tillfrisknande från utmattningssyndromen hon drog på sig under Let’s Dance, och på Instagram berättar nu Carola mer om hur det känns att gå in i ett nytt arbetsprojekt så tätt inpå avhoppet från Let’s Dance!

”Obs! Här är det ingen större fysisk utmaning med tävling i fokus och telefonröstningar som programformat. I det här programmet finns det t.o.m. plats för lite återhämtning sägs det.. Låter bra och sunt. + Förfrågan fick jag för väldigt länge sedan. Nu tar jag ett djupt andetag och laddar igen.”

Det är nog bara Carola som kan se en medverkan i Stjärnorna på slottet som en chans till återhämtning! Hon har visserligen en poäng i att det inte kommer vara fysiskt ansträngande, men jag vet inte hur mycket lugn och ro det blir på en intensiv tv-inspelning som pågår i en vecka. Vill man ha lugn och ro finns det troligtvis bättre platser att befinna sig på än ett slott tillsammans med Per Andersson!

När Carola var med i ”Så mycket bättre” 2014 så skulle det inte heller bli någon fysisk aktivitet, men den gången slutade det med att hon skadade knät under en cricketmatch med Ola Salo. Den olyckan plågar henne än idag, vilket säger en hel del om hur illa det kan gå i oskyldiga underhållningsprogram.

Efter knäolyckan i Så mycket bättre och utmattningssyndromen i Let’s Dance så håller jag tummarna för att ”Stjärnorna på slottet” blir en skadefri historia för Carola. Förhoppningsvis kan hon fullfölja inspelningen utan att något ödesdigert händer. Skulle hon skada sig även i Stjärnorna på slottet så blir det ett sällan skådat hat trick av skador i Sveriges tre största kändisprogram, men det hoppas jag verkligen att vi slipper bevittna.