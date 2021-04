Peter Jöback klar för Så mycket bättre 2021

Foto: Stina Stjernqvist/TT

Nu börjar det snart närma sig sommar, och ni vet alla vad det betyder. Spekulationer om vilka artister som kommer vara med i Så mycket bättre! Förra året bjöd på kanske den mest imponerande uppställningen hittills i programmets historia eftersom alla artister fått sina övriga gig avbokade, och inför den här sommaren verkar det som att de flestas kalendrar fortfarande ekar tomma.

TV4 har nu avslöjat två av namnen som är klara för årets säsong av programmet. Aftonbladet Nöje rapporterar.

”Totalt 13 artister ska medverka i årets säsong, enligt TV4. De första två artisterna som kanalen avslöjar är Peter Jöback, 49, och Maxida Märak, 32.”

Upplägget som introducerades under jubileumssäsongen att alla artister inte är med under hela veckan verkar vara här för att stanna, vilket är positivt. Dels för oss tittare eftersom det händer mer i programmet, men också för artisterna själva som slipper sitta och älta samma saker med samma personer. Förr eller senare hamnar samtalen på tomgång, men man kan minska risken för det genom att ta in nya personer.

Dessutom slipper varje artist få en egen dag och bestämma någon dum aktivitet, vilket är skönt för samtliga inblandade. Peter Jöback har dock väntat länge på att få vara med i programmet.

”– Jag har velat vara med hela tiden, första säsongen fick jag en fråga men då byttes det datum och det var inte helt klart hur programmet skulle se ut, säger han.”

Det är vanligt att kändisar som tackat ja till Så mycket bättre på senare år brukar nämna att de minsann fick frågan den första säsongen men att det inte passade. Charlotte Perrelli sa till exempel samma sak när hon skulle vara med i säsongen 2018.

Utöver Peter Jöback och Maxida Märak så kvarstår alltså ytterligare 11 namn som ännu inte blivit offentliggjorda. Det blir troligtvis ingen återförening av Abba den här gången heller, men min gissning är att TV4 inte kommer ha några större problem med rekryteringen. Få svenska artister har troligtvis råd att tacka nej efter ett år med skrala inkomster.