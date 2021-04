Margaux Dietz släpper erotisk roman

Foto: Magnus Sandberg

Margaux Dietz har varit en av influencer-Sveriges mest produktiva författare under de senaste åren! 2019 kom debutboken ”Your best life” där Margaux berättade hur man blir lycklig, och förra året kom den omskrivna barnboken ”Arnold reser till Sydafrika”. Den boken fick en hel del kritik och anklagades för ”kolonial blindhet”, och orsakade eventuellt mer debatt än vad Margaux kanske hade trott.

Nu meddelar Margaux att en ny bok är på gång, och den här gången har hon bytt tema helt och hållet. Det blir en erotisk roman! På Instagram skriver Margaux följande.

”Möt min erotiska roman! Boken släpps i höst och är min skönlitterära debut. Den handlar om rätten till njutning och att vi kvinnor inte ska behöva be om ursäkt för vår sexualitet.”

Ingen kan anklaga Margaux författarskap för att sakna bredd, vilket hennes kommande bok verkligen är ett bevis på! Barnböcker visade sig vara en kontroversiell historia, så nu blir det fokus på erotik och sensualitet istället. På Youtube berättar Margaux mer om varför hon skrev boken.

”Jag tyckte det saknades något på marknaden som var spännande och sexigt och väldigt tillgängligt. Typ en blandning av Fifty shades of grey och Sex and the city, men också väldigt nutida”

Nu är jag knappast någon expert på erotisk litteratur som genre, men spontant känns det som att marknaden mättades för några år sedan i samband med Fifty shades of Grey-yran? Chic lit-böcker som är skrivna i samma stil som Sex and the city råder det kanske inte heller någon direkt brist på, men nu ska jag inte döma Margauxs bok utan att ens ha läst den. Boken ska trots allt vara ”väldigt nutida” också, vad det nu betyder!

Margaux har även släppt en ”reklamfilm” för boken på Instagram, vilket känns som ett typiskt influencerpåfund. De flesta författare brukar ju göra PR för sina böcker genom att prata om dem i diverse forum, men Margaux tar det ett steg längre och spelar in rörligt material.

Jag ser iallafall fram emot att läsa Margaux samtida erotiska novell till hösten, och återkommer med en recension. Det här blir Margaux tredje bok på tre år, så om hon fortsätter i den här takten kommer hon bli en av Sveriges allra största litterära giganter. Det är onekligen imponerande, eftersom hennes huvudsakliga yrkestitel inte ens är författare.